【台風情報】「台風7号」25日（木）に沖縄の南へ接近か…週明けに『強い勢力』となり進路変わる可能性【台風進路・風雨シミュレーション】
気象庁は、台風第7号（メーカラー）が発生したと発表しました。
台風は20日正午時点でフィリピンの東を北西に進んでいて、今後は進路を北寄りに変えて沖縄の南へ進む見込みだということです。
今後の進路は？
▼20日12時（実況）
存在地域：フィリピンの東
速さ・進行方向：25km/h 北西
中心気圧：1000hPa
中心付近の最大風速：20m/s
最大瞬間風速：30m/s
▼21日0時（予報）
存在地域：フィリピンの東
速さ・進行方向：15km/h 西北西
中心気圧： 994hPa
中心付近の最大風速 23m/s
最大瞬間風速：35m/s
▼21日12時（予報）
存在地域：フィリピンの東
速さ・進行方向：20km/h 西北西
中心気圧：990hPa
中心付近の最大風速：25m/s
最大瞬間風速：35 m/s
▼22日9時（予報）
強さ：強い
存在地域：フィリピンの東
速さ・進行方向：25km/h 西北西
中心気圧：975hPa
中心付近の最大風速：35m/s
最大瞬間風速：50 m/s
▼23日9時（予報）
強さ：強い
存在地域 フィリピンの東
速さ・進行方向：15km/h 西北西
中心気圧 970hPa
中心付近の最大風速：35m/s
最大瞬間風速：50 m/s
▼24日9時（予報）
強さ：強い
存在地域：フィリピンの東
速さ・進行方向：ゆっくり 西北西
中心気圧：975hPa
中心付近の最大風速：35m/s
最大瞬間風速：50 m/s
▼25日9時（予報）
存在地域：沖縄の南
速さ・進行方向：ゆっくり 北北西
中心気圧：980hPa
中心付近の最大風速：30m/s
最大瞬間風速：45 m/s