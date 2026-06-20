釈由美子、脱いで着替えて奇跡連発 天下一の露天風呂へ 20日放送『温泉タオル集め旅』
テレビ東京で20日午後6時半から、『土曜ゴールデン 大久保・川村の温泉タオル集め旅23群馬・長野・新潟へ新緑露天SP』が放送される。今回は釈由美子がゲストで登場する。
【写真】脱いで着替えて… 美肌をのぞかせた入浴ショットを見せた釈由美子
これまで全国各地の温泉地を巡ってきた大久保・川村の温泉タオル集め旅。23回目の舞台となるのは、自然湧出量日本一、日本三美人の湯、天下一の露天風呂など数々の名湯を誇る群馬県をスタートし、長野県・新潟県に突入する。
名湯ひしめく3つの県をまたいで、新緑の高原めぐりをしながら絶景露天に入浴しまくる。自然湧出量日本一を誇る「草津温泉」をスタートし、強烈な酸性の源泉掛け流しの湯や、緑の山々を眺めながらの絶景白濁露天、さらに全国的にも希少な翡翠色の天然温泉、硫黄の香りに満ちた白濁の湯、妙高山の絶景とともに浸かる黒泥露天などを巡る。
各施設のロゴ入り温泉タオルを計9枚集めながら、標高約1100メートルと妙高高原温泉郷の中で最も高所に位置する燕温泉の露天風呂に翌日午後6時までのゴールを目指す1泊2日のガチンコ旅となっている。
道中は、地元の人に聞き込みをしながら、その土地ならではの“絶品グルメ”や、“絶景の観光スポット”を大満喫。スタートとゴール以外、向かう温泉地は2人で自由に決めてOK。ただし、温泉に入浴してからでなければタオルを買うことができない。せっかく温泉に入っても、タオルがレンタルのみや無地だった場合はノーカウントという厳しいルールも健在。今回の助っ人に迎えたのは俳優の釈由美子。
プライベートでも「温泉ソムリエ」の資格を持つほど温泉好きで、箱根の秘湯に「3日に1回往復3時間」通い詰め、ついには温泉付き物件まで購入したという熱狂的な温泉愛を持つ釈由美子は、1日5回以上の度重なる入浴や、モデル顔負けの早着替えに耐え、奇跡を連発。大久保、川村の2人との化学反応にも期待だ。
■出演者
大久保佳代子、川村エミコ、釈由美子
【写真】脱いで着替えて… 美肌をのぞかせた入浴ショットを見せた釈由美子
これまで全国各地の温泉地を巡ってきた大久保・川村の温泉タオル集め旅。23回目の舞台となるのは、自然湧出量日本一、日本三美人の湯、天下一の露天風呂など数々の名湯を誇る群馬県をスタートし、長野県・新潟県に突入する。
各施設のロゴ入り温泉タオルを計9枚集めながら、標高約1100メートルと妙高高原温泉郷の中で最も高所に位置する燕温泉の露天風呂に翌日午後6時までのゴールを目指す1泊2日のガチンコ旅となっている。
道中は、地元の人に聞き込みをしながら、その土地ならではの“絶品グルメ”や、“絶景の観光スポット”を大満喫。スタートとゴール以外、向かう温泉地は2人で自由に決めてOK。ただし、温泉に入浴してからでなければタオルを買うことができない。せっかく温泉に入っても、タオルがレンタルのみや無地だった場合はノーカウントという厳しいルールも健在。今回の助っ人に迎えたのは俳優の釈由美子。
プライベートでも「温泉ソムリエ」の資格を持つほど温泉好きで、箱根の秘湯に「3日に1回往復3時間」通い詰め、ついには温泉付き物件まで購入したという熱狂的な温泉愛を持つ釈由美子は、1日5回以上の度重なる入浴や、モデル顔負けの早着替えに耐え、奇跡を連発。大久保、川村の2人との化学反応にも期待だ。
■出演者
大久保佳代子、川村エミコ、釈由美子