HIKAKIN、Mrs. GREEN APPLEと“4年ぶり”集合ショット「豪華だなぁ」「すごいコラボだ…」
YouTuberのHIKAKINが20日までにインスタグラムを更新。4年ぶりに再会したMrs. GREEN APPLEとの4ショットを投稿。反響が寄せられている。
【写真】「豪華だなぁ」Mrs. GREEN APPLEと“4年ぶり”集合ショットを公開したHIKAKIN
13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』が行われ、レッドカーペットイベントにMrs. GREEN APPLEがサプライズ登場した。
HIKAKINは「4年ぶりにMAJでミセスの3人と再会 相変わらず優しい3人でした」とつづり「2年連続の最優秀アーティスト賞おめでとう」と祝福した。
この投稿に「4年ぶりのフォーショット見れて嬉しい」「ベストショットです!!!」「すごいコラボだ…」「最高過ぎる!!」「豪華だなぁ、、」といったコメントが寄せられた。
【写真】「豪華だなぁ」Mrs. GREEN APPLEと“4年ぶり”集合ショットを公開したHIKAKIN
13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』が行われ、レッドカーペットイベントにMrs. GREEN APPLEがサプライズ登場した。
HIKAKINは「4年ぶりにMAJでミセスの3人と再会 相変わらず優しい3人でした」とつづり「2年連続の最優秀アーティスト賞おめでとう」と祝福した。
この投稿に「4年ぶりのフォーショット見れて嬉しい」「ベストショットです!!!」「すごいコラボだ…」「最高過ぎる!!」「豪華だなぁ、、」といったコメントが寄せられた。