バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子（57）が19日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。次男に彼女ができたことを明かした。

21日の父の日について触れた流れで、ちさ子は母の日にしてもらったことについて語った。「次男は彼女ができたから、女の子って、ママパパおめでとうとかああいうの好きなのよ。男は照れてできないの。それでうちに次男は彼女に『母の日ちゃんとやりなさい』って言われて、やっとインスタに『Love you』みたいな、ママとの17年間の思い出のコラージュを」と次男の投稿について語った。

サバンナの高橋茂雄は「これはうれしいですよね」と感動し、「ちさ子さんは息子さんの彼女さんとはどんな関係なんですか」と質問した。

ちさ子は「よく電話でお話するし、すごく賢くて、年上なんですけどね。2歳上で。うちの次男をすごくよく調教してるというか、教育してくれてて」と語った。

ちさ子は「（次男が）『なんで僕のこと好きになったの？』って聞いたんですって。そうしたら（次男の彼女が）『家族思いで、食べ方がきれいで、お母さんのことが大好きなところ』って言ったの」と語った。

高橋は「そういうの彼女さんとしゃべるんですか」と反応した。

ちさ子は「それを彼女がうちの息子に言って、うちの息子が私に言ってきた」と語った。

高橋は「良い関係ですね。だいぶ」と感動していた。