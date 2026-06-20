俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は今月14日、第23話が放送され、俳優の菅田将暉（33）が4年ぶり3回目の大河出演で挑んだ希代の軍師・竹中半兵衛の最期が描かれた。インターネット上には「半兵衛ロス」が広がった。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第23話は「さらば半兵衛」。荒木村重（トータス松本）が謀反。小寺官兵衛（倉悠貴）は独断で村重の説得に向かうが、捕らわれの身となってしまう。官兵衛も裏切ったという噂が流れる中、織田信長（小栗旬）が命じたのは、寧々（浜辺美波）が長浜で預かっている官兵衛の嫡男・松寿丸（森優理斗）の処刑。ためらう羽柴秀吉（池松壮亮）と羽柴小一郎（仲野太賀）に、竹中半兵衛（菅田将暉）は幼い命を救う策を提案し…という展開。

松寿丸の“替え玉作戦”は紆余（うよ）曲折の末に成功。半兵衛は三木城を攻める秀吉の陣にいた。

病床の半兵衛は「私も、戦場に出とうござる」「私が、風向きを変えてみせまする。頼みます。行かせて、くだされ」。“小六”こと蜂須賀正勝（高橋努）たちが半兵衛を担ぎ、見晴らしのよい場所へ運ぶ。「なんでわしがお主を担がねばならんのじゃ。これは貸しじゃからのう。すぐに返すのじゃぞ」。秀吉軍は苦戦。半兵衛は扇子を掲げ「風が、変わりまする」。そこへ備前岡山城主・宇喜多直家（緋田康人）が織田に寝返ったとの“吉報”が届く。

形勢は逆転。生野銀山が調略の資金となった。「手に入れたきもの」と語っていた半兵衛の読み（第21話・5月31日）が見事に的中。最期まで軍師だった。

半兵衛「死にとうないのう…。まだ…死にとうない。おまえらのせいじゃぞ…」

半兵衛は静かに目を閉じ、扇子が地面に落ちる。

秀吉「しっかりせえ、半兵衛。まだ戦は終わっておらぬ。勝手に逝くでない！半兵衛！」

正勝「起きんか、半兵衛。おい、次はお主がわしを担ぐ番じゃ。起きんか、半兵衛！起きよ、起きよ！（と嗚咽）」

小一郎「半兵衛、この戦は、わしらの勝ちにござる！（嗚咽し）見事な策でござった」

秀吉「そなたの吹かせた風は、決して無駄にはせぬ」

SNS上には「お互い憎まれ口ばかりだった蜂須賀小六が一番泣いているので、もらい泣き」「最後、小六殿の嗚咽がずっと漏れている…」「蜂須賀殿が一番泣いているの、解釈一致すぎる…半兵衛との名凸凹バディ、大好きだったよ」などの声が続出。視聴者のもらい泣きを誘った。

次回は21日、第24話「軍師官兵衛！」が放送される。

【「豊臣兄弟！」主な退場者】（主要キャラクターのうち、劇中や番組公式サイトの相関図などで、その最期や退場が描写・言及された人物）

＜第1話「二匹の猿」＞横川甚内（勝村政信）

＜第2話「願いの鐘」＞信吉（若林時英）

＜第4話「桶狭間！」＞弥右衛門（小林顕作）、城戸小左衛門（加治将樹）、今川義元（大鶴義丹）、佐久間盛重（金井浩人）

＜第6話「兄弟の絆」＞織田信勝（中沢元紀）

＜第8話「墨俣一夜城」＞直（白石聖）

＜第14話「絶体絶命！」＞朝倉勢別動隊の大将（岡野陽一）

＜第15話「姉川大合戦」＞遠藤直経（伊礼彼方）、浅井家家臣（浦上晟周）

＜第16話「覚悟の比叡山」＞森可成（水橋研二）

＜第17話「小谷落城」＞武田信玄（郄嶋政伸）、朝倉義景（鶴見辰吾）、浅井久政（榎木孝明）、浅井長政（中島歩）

＜第18話「羽柴兄弟！」＞浅野長勝（宮川一朗太）

＜第20話「本物の平蜘蛛」＞松永久秀（竹中直人）

＜第22話「播磨大誤算」＞尼子勝久（渡邉蒼）、山中幸盛（廣瀬友祐）

＜第23話「さらば半兵衛」＞竹中半兵衛（菅田将暉）