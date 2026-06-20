200種類ほどの動物を飼育している、千葉県内の学校を取材。学生の皆さんに「それ学ぶワケ、教えてください」と聞きました。アザラシ、サケ、“動かない鳥”ことハシビロコウ…。推しは多彩ですが、一人ひとりの話には愛とこだわりがつまっていました。

■動物園や水族館の飼育員を目指す学生

千葉県富里市にある学校を訪ねました。その中に入ると、馬やフラミンゴなどたくさんの鳥、ラマなどの動物がお出迎え。ここは東京動物専門学校。東京ドームとほぼ同じ広さを誇るキャンパス内で、約200種類1500頭もの多種多様な動物を飼育しています。

ここで、学生の皆さんに「それ学ぶワケ、教えてください」と聞いてみました。

「動物園の飼育員になりたくて」「水族館の飼育員です」「小さいときからずっと飼育員になりたいなと思ってて」。多くの学生が、動物園や水族館の飼育員を目指しています。主な就職先は観光牧場からペットショップ、研究施設までさまざまです。

現在は187人が在籍。授業内容は、動物の生態や特徴を学ぶ座学をはじめ、動物ごとに合わせたエサ作りなど。さらに、動物の世話や掃除ももちろん自分たちで行います。

■学生のうちからリアルな仕事が体験

カンガルーを捕まえる練習をする授業を取材しました。2人がかりで挑戦しますが、素早い動きに悪戦苦闘。「つかめ、つかめ、つかめ」「ひっぱれ、ひっぱれ！」と声が上がります。

検査や治療などの際に動物の体を固定する必要があるため、なるべくストレスを与えず、安全に捕まえる方法を学びます。

最大10ｍ以上のジャンプ力を誇るという、筋骨隆々のカンガルー。正面に入ると危険なため、1人がしっぽを、もう1人が横から胴体を押さえます。「つかまえろ」「ひっぱれ、ひっぱれ」「根元！」。捕獲に成功しました。

「筋肉えぐい」「えぐいマジで」。なかなかハードに見えますが、学生のうちからリアルな仕事が体験できることも、この学校の特色です。

■「しっぽが立ってる姿が好き」

ここで学ぶ理由は、皆さんそれぞれ違います。「私アザラシがめちゃくちゃ好きで。小学4年生のころから」と言うのは、2年生の松本りみさん（20）。案内してくれたのは、3歳のゴマフアザラシ「ハク」のところです。

「しっぽが立ってる姿が好きで。あっ、今しっぽ立っているのわかりますか？ ピーンってなっている」

ハクくんが、エサをほしがる時などにする行動だといいます。「本当に生きているだけでえらいんですよ、アザラシって。あっ…。もうなんか、歩いているだけでカワイイ。ハク〜！ ハク〜！ あっ、ちょっと反応しました。反応してくれた…。カワイイ」

松本さんが自身が学ぶワケについて、「アザラシと関わる仕事がしたくて。調教練習をさせていただきたいのが一番大きな理由です」と語ります。

■食べ物の「シャケ」も大好き

続いて、2年生の岩壁陽菜子さん（19）の推し生物を聞きました。「シャケが好きで。シャケは川に行って海に行って、いろんな所に影響を与えていてカッコいい。神秘的っていうか」

魚のサケを愛してやまないという岩壁さん。生物としての「サケ」だけでなく、食べ物としての「シャケ」も大好きです。

「シャケいる？」「アルパカの毛刈りにシャケさんいた？シャケさんいた？」と、みんなから「シャケ」と呼ばれます。

岩壁さん

「私が呼ぶように。高校の時にシャケの研究をして学年で発表したら、まわりからシャケって呼ばれるようになった」

■顔の違いを見比べるのがマイブーム

神奈川県出身の岩壁さんがシャケに目覚めたきっかけは、中学2年生の時に食べたシャケの塩焼きでした。

「まず食べ物から好きになって、そこからどんどん生態に興味をもっていった。『こんなにおいしい生き物はなんなんだ』と魚を調べて、実際にシャケが見られる場所まで行った」

最近のマイブームは、水族館にサケを見に行って顔の違いを見比べることです。岩壁さんはスマホの中の写真を示し、「これが確かいわゆるカワイイ系で、これが塩（顔）、これはソース（顔）ですね」と教えてくれました。

でも、この学校に魚はいません。岩壁さんはどうして入ったのでしょうか？

「まずはみんなが知っている動物から多くのことを学んで、そこから自分のしたいシャケについてのことをしていけたらいいなということで」

■日本にはわずか15羽のレアな鳥

動物愛にあふれる学生たち。中でも、その愛が一際強いと評判だったのが2年生の末森蒼空さん（19）です。

「ハシビロコウが一番好きです。ペンケースもいろいろとハシビロコウでそろえています。真正面から見たら目がまん丸でカワイイ感じなんですけど、横から見たらすごいキリッとしてる」

末森さんの推しは、「動かない鳥」として有名なハシビロコウ。アフリカ原産の絶滅危惧種で、日本にはわずか15羽しかいないレアな鳥です。

ハシビロコウの観察が趣味だという末森さん。一緒に動物園に行ったことがある友達は「みんな隣のオリ見てるのに、ひとりだけずっとハシビロコウ見てた」「走って行ってた」。末森さんは「ハシビロがいると他の動物よりそこ見る方が楽しい」と言います。

■先輩の貴重な話を熱心にメモ

末森さんのハシビロコウ観察に同行させてもらいました。静岡県掛川市にあるテーマパーク「掛川花鳥園」にやってきました。ハシビロコウの「ふたば」と末森さんは会うのは3回目。「ふたばの個性は、よく動くんですよ」

久々の再会に、ふたば愛があふれます。「いつも冠羽が寝癖みたいでカワイイんですよ。風でなびいたり色んな形になるんで。ちゃんと立っているときもあれば、『今日こっちに流れてる』みたいなときもある」

その後も観察を続けていると、ハシビロコウの飼育員さんが声をかけてくれました。「（エサに）コイもあげていたことあるし、アマゴという川魚も」。実は、飼育員の片岡さんは同じ学校の卒業生。末森さんは、先輩の貴重なお話を熱心にメモします。

■末森さん「動画は撮りたいけど…」

すると、ふたばが水の中に頭を入れました。「タイミングいいね」と片岡さん。園によると、ふたばのこの水浴びは年に数回のレアシーンです。

末森さん

「来て早々にいいシーンが見られた。ちゃんとリアルで見るのは初めてです」

飼育員の片岡さん

「水浴び自体あまりしないので。撮影できたのが…10年間で3回とか」

末森さん

「（動画は）撮りたいけど、いつもハシビロは目で見ちゃってそっちで集中しちゃう」

貴重なシーンを見ることができて、末森さんもご満悦。「今まで気になっていたこととかすごくちゃんと聞けたので、考えることも増えました。ハシビロコウ関係の仕事はしたいですね。がんばってやっていきたいなと思いました」

学生のみなさんに学ぶ理由を聞いたら、愛とこだわりがつまっていました。

（6月11日『news every.』より）