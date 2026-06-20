【モンテレイ（メキシコ）１９日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に臨む日本代表が、午後６時から前日練習を行った。冒頭のみを公開して、非公開で最終調整。初戦のオランダ戦を２―２で引き分け、Ｗ杯通算１０００試合目のメモリアルマッチとなるチュニジア戦で勝利すれば、決勝トーナメント進出に向けて前進する重要な一戦。初戦でＭＦ鎌田の同点弾をアシストしたＦＷ小川航基は「自分のゴールというよりかは、まずはしっかりとチームが勝ち点３を取るというところに全力を注いでいきたい」と、静かに闘志を燃やした。

第２戦は過去のＷ杯で１勝３分け３敗で、０２年の日韓Ｗ杯での勝利（対ロシア）を最後に勝ち星から遠ざかっている。“鬼門打破”へ「（長友）佑都くんを中心にミーティングがありましたし、佑都君は５回出ていますけど、まだ２戦目を勝ったことがない、と。初戦は全員がいい緊張感を持って入れるのに対して、２戦目は少し緊張の糸が切れる傾向にあるという話をいただいていた。本当にその通りだと思う。今、チームはそういう雰囲気は全くないですし、初戦と同じような緊張感を持った選手がたくさんいて、みんな自信に満ちあふれているかなと思います」と、うなずいた。