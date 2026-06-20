【W杯2026】平愛梨、あす日本代表試合に近況ショット公開「最高の景色を」 夫はサッカー日本代表・長友佑都
タレントの平愛梨（41）が20日、自身のインスタグラムを更新。サッカー日本代表の試合が目前となった中、近況ショットを公開した。
【写真】平愛梨、夫・長友佑都のあす試合に気合！近況ショット
投稿で、『FIFAワールドカップ』のキャップを合わせたコーデを披露。「最高の景色を見に来ました」とつづった。
夫・長友佑都（39）は、『FIFAワールドカップ2026』の日本代表メンバーとして、自身5大会連続となるワールドカップメンバー入りを果たした。日本代表はあす21日、1次リーグ「F組」の第2戦・チュニジア戦に挑む。
なお平は、6月3日の投稿で「夫の夢は私の夢」と記し、家族として長友を支え続けてきた思いを告白。「4男児と交わした男同士の結束」とも明かし、4人の息子たちとともに父親の挑戦を後押ししている様子をつづっていた。
長友は2010年の南アフリカ大会から4大会連続でワールドカップに出場してきた日本サッカー界を代表する存在。39歳で迎える今大会では、自身5度目となる世界の舞台に挑む。代表発表後も変わらぬ闘志を見せており、その挑戦を家族が一丸となって支えている。
平は、17年1月に長友と結婚。18年2月に長男、19年8月に次男、21年4月に三男、23年5月に四男が誕生している。
【写真】平愛梨、夫・長友佑都のあす試合に気合！近況ショット
投稿で、『FIFAワールドカップ』のキャップを合わせたコーデを披露。「最高の景色を見に来ました」とつづった。
夫・長友佑都（39）は、『FIFAワールドカップ2026』の日本代表メンバーとして、自身5大会連続となるワールドカップメンバー入りを果たした。日本代表はあす21日、1次リーグ「F組」の第2戦・チュニジア戦に挑む。
長友は2010年の南アフリカ大会から4大会連続でワールドカップに出場してきた日本サッカー界を代表する存在。39歳で迎える今大会では、自身5度目となる世界の舞台に挑む。代表発表後も変わらぬ闘志を見せており、その挑戦を家族が一丸となって支えている。
平は、17年1月に長友と結婚。18年2月に長男、19年8月に次男、21年4月に三男、23年5月に四男が誕生している。