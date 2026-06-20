◇女子ゴルフツアー ニチレイ・レディース第2日（2026年6月20日 千葉県 袖ケ浦カンツリークラブ新袖コース＝65904ヤード、パー72）

初日52位の出遅れからの巻き返しが期待されたメルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉（23＝大東建託）は1バーディー、1ボギーの72と伸ばせず通算イーブンパーでホールアウトした時点で59位と順位を落とした。

50位タイまでの予選カットラインに届かず、昨年のミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン以来、今季初の予選落ちが確実となった。

「全体的に良いところが少ない2日間でした。特にパッティングのタッチが、打ち切れないのがずっと続いていて、その分バーディーが取れなかった。グリーンコンディションというよりも自分の問題です」と振り返った。

年間女王のタイトルを手にして迎えた今季は積極的に海外メジャーに挑戦。4月のシェブロン選手権は予選落ちしたものの、2週前の全米女子オープンは予選通過を果たし22位でフィニッシュした。

今季は初日に出遅れても、そこから追い上げる展開で女王の意地を見せていた。前週のサントリー・レディースも初日の31位から、最終的には6位とベスト10入りを決めていた。

今大会も同じ展開になるかと思われたが、海外遠征からの連戦の疲れもあり、結果を残せなかった。

それでも「ドライバーショットとかはそこまで悪くないので、やってしまったことはしょうがないと思って、良い休養に充てたい。海外に出ている中でのシーズンは、しんどいところもあるなと思うんですけど、そこを自分でうまく調整していきたいと思います」

次戦は海外メジャーの全米女子プロ選手権ではなく、連覇が懸かるアース・モンダミンカップに出場する。

「ディフェンディングとして迎えられるので、そこにしっかり出たいなという思いもあったので、そっちに決めました。まずはしっかり休んで、しっかり調整したいと思います」と立て直しを誓っていた。