俳優本木雅弘（60）が19日放送の、TBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。長男UTAの俳優デビューについてその思いを語った。

UTAの俳優デビューについてMC笑福亭鶴瓶は「どうですか、息子がデビューするっていうのは」と尋ねた。本木は「それはやっぱり、同業者になってほしくない、っていう思いはあります」と答えた。

事務所の後輩に当たる藤ケ谷太輔が「UTAさんのときは何かそういうのはあったんですか、（俳優に）興味持ち始めてるって時期があって…」と尋ねた。

本木は「モデルになる前から、そういうお誘いはあったんで、やっぱり、簡単に言えば、さらされるのか、そうでない人生を選ぶのか、ってどっちかしかない。モデルの仕事だとしても。さらしたら戻れないよ、っていうところは話つつでした。やっぱり学生だったから」と芸能界を選ぶ際の覚悟について話していたと語った。

UTAは、12歳でスイスに単身留学。16歳で米国に転校。2018年6月、パリコレでモデルデビュー。今年5月13日、Netflixドラマ「ガス人間」（7月2日世界配信）で俳優デビューが発表された。