清水尋也の兄・清水尚弥「久しぶりに妻と尋と3人でご飯」夕食公開「クオリティ高い」「兄弟仲良し」と反響
【モデルプレス＝2026/06/20】清水尋也の兄で俳優の清水尚弥が6月18日、自身のInstagramを更新。妻と尋也との食事を公開した。
【写真】清水尚弥「兄弟仲良し」弟・清水尋也手作りの夕食披露
尚弥は「本日の夕飯。サラダは尋也さんの作品 久しぶりに妻と尋と3人でご飯食べられた」とコメント。野菜たっぷりのパスタが3皿と尋也が作ったというレタス・トマト・アボカドなどのサラダ、ナス料理が並んだ食卓を公開した。
この投稿に、ファンからは「尋也くん元気でよかった」「クオリティ高い」「家族3人でご飯素敵」「サラダ美味しそう」「兄弟仲良しで泣ける」「みんなで食べるご飯最高」などと反響が寄せられている。
尚弥は1995年4月6日生まれ、東京都出身。これまで映画「告白」（2010年）、「からっぽ」（2012年）、「死んだ目をした少年」（2015年）、「消滅世界」（2025年）など数多くの作品に出演。2026年1月7日、自身のInstagramを通じ、結婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】清水尚弥「兄弟仲良し」弟・清水尋也手作りの夕食披露
◆清水尚弥、妻＆弟・清水尋也との食事公開
尚弥は「本日の夕飯。サラダは尋也さんの作品 久しぶりに妻と尋と3人でご飯食べられた」とコメント。野菜たっぷりのパスタが3皿と尋也が作ったというレタス・トマト・アボカドなどのサラダ、ナス料理が並んだ食卓を公開した。
◆清水尚弥の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「尋也くん元気でよかった」「クオリティ高い」「家族3人でご飯素敵」「サラダ美味しそう」「兄弟仲良しで泣ける」「みんなで食べるご飯最高」などと反響が寄せられている。
尚弥は1995年4月6日生まれ、東京都出身。これまで映画「告白」（2010年）、「からっぽ」（2012年）、「死んだ目をした少年」（2015年）、「消滅世界」（2025年）など数多くの作品に出演。2026年1月7日、自身のInstagramを通じ、結婚を発表した。（modelpress編集部）
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