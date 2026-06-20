松嶋尚美、中学生長女の姿公開「美人さん」「ママにそっくり」と反響
【モデルプレス＝2026/06/20】タレントの松嶋尚美が6月18日、自身のInstagramを更新。長女・空詩（ララ）ちゃんの誕生日ショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】54歳タレント「ママにそっくり」中学生長女の姿公開
松嶋は「ララ〜。お誕生日おめでとう！4月から中学生になったね」とつづり、ララちゃんの写真を投稿。冠をつけ、カメラに向かって笑顔でピースをするララちゃんの姿を公開した。
また松嶋は「13歳も楽しいこと幸せなことがたくさんありますように。ラブユー」などと娘への愛のメッセージを送っている。
この投稿に「お誕生日おめでとう」「ララちゃん絶対美少女」「美人さん」「ママにそっくり」「こどもの成長って早いですよね」「素敵な思い出になりましたね」など反響が寄せられている。
松嶋は2008年6月に結婚。2013年6月に長女・空詩さんを出産した。（modelpress編集部）
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【写真】54歳タレント「ママにそっくり」中学生長女の姿公開
◆松嶋尚美、ララちゃんの13歳の誕生日
松嶋は「ララ〜。お誕生日おめでとう！4月から中学生になったね」とつづり、ララちゃんの写真を投稿。冠をつけ、カメラに向かって笑顔でピースをするララちゃんの姿を公開した。
◆松嶋尚美の投稿に反響
この投稿に「お誕生日おめでとう」「ララちゃん絶対美少女」「美人さん」「ママにそっくり」「こどもの成長って早いですよね」「素敵な思い出になりましたね」など反響が寄せられている。
松嶋は2008年6月に結婚。2013年6月に長女・空詩さんを出産した。（modelpress編集部）
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