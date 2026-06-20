吉瀬美智子「本日よりクリクリパーマヘア」新ヘア公開で反響「雰囲気変わる」「オシャレですね」
【モデルプレス＝2026/06/20】女優の吉瀬美智子が6月19日までに自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。
【写真】51歳ベストマザー賞受賞女優「雰囲気変わる」新ヘア公開
吉瀬は「本日よりクリクリパーマヘア」とつづり、美容室での写真を複数枚投稿。ストレート髪のショートヘアや緩いパーマヘアから一転、ふんわりとボリュームをもたせたニュアンスパーマ姿を公開した。暖かみのあるブラウンカラーとも相性がよく、より洗練された大人な雰囲気を漂わせている。
この投稿に「素敵すぎます」「オシャレですね」「雰囲気変わる」「このヘアスタイル真似したい」「大人っぽくて良いですね」「お美しい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】51歳ベストマザー賞受賞女優「雰囲気変わる」新ヘア公開
◆吉瀬美智子、くりくりのパーマヘア
吉瀬は「本日よりクリクリパーマヘア」とつづり、美容室での写真を複数枚投稿。ストレート髪のショートヘアや緩いパーマヘアから一転、ふんわりとボリュームをもたせたニュアンスパーマ姿を公開した。暖かみのあるブラウンカラーとも相性がよく、より洗練された大人な雰囲気を漂わせている。
◆吉瀬美智子の投稿に反響
この投稿に「素敵すぎます」「オシャレですね」「雰囲気変わる」「このヘアスタイル真似したい」「大人っぽくて良いですね」「お美しい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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