◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー中日（6月20日、東京ドーム）

リーグ戦初戦を落とした巨人は、混戦上位3位の中にいて、3位に転落。ここからまた首位を目指したいところです。先発はウィットリー投手。体の軸を縦に使うことを意識した前回登板は、フォアボールを出さずに、本人としても納得のマウンドとなったそうですが、この日もフォアボールを出さずにいけるかが重要になりそうです。

地上波の放送は「野球×言葉」をテーマに様々な選手の心に残っている言葉について紹介。主音声解説は立浪和義さんと高橋由伸さんです。

立浪さんは「大野が登板ですが、今年は開幕から非常にいい。いままで左打者対しては、そんなによくなかったんですが、カットボール、変化球が左に通用しだした。右にもスライダーが膝元に決まってきているんですよね。中日は決してすごく点が取れるチームではないので、いかに大野が頑張るか、どこまでいい試合展開に持って行けるかがポイントです」と見どころを語りました。

高橋さんは「ウィットリー投手はストライクが入れば、それなりに抑えられると思います。巨人の打線は左投手を打ってはいるけれど、点を取っていないですよね。先制点を取れれば、巨人のペースで行くと思いますが、両チームとも後ろのピッチャーがいいので、5回6回までの勝負かなと思います」としました。

プレーボールは午後2時です。