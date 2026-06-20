元グラビアアイドルで現在はパチスロライターとして活動する河原みのり（37）が20日までに、Xを更新。2027年3月頃にパチンコ業界から引退することを発表した。

「誠に勝手ながら、2027年3月頃をもちまして、P業界を引退させていただくことになりました」と告知し、引退の理由については、「家族の心身不調が理由ですので詳細は控えます」としている。レギュラーの仕事に関してはすでに終了などの調整をしているとして、「来年3月頃まではすでに決まっているスケジュール以外は無理のない範囲でお仕事をさせてもらう予定です」と伝えた。

約15年間、身を置いたパチンコ業界への感謝を述べる河原。「P業界は退きますが、これまで同様趣味のようなレベルですが、音楽や表現者でいられることなどは、細々と続けていければと思っています」と芸能活動自体は引退しないことを説明して、「全く別の新しいことに挑戦したい気持ちもまだまだありますので、SNSなどで生存報告は定期的に出来たらなと」と続けた。「…とはいえ、まだ半年以上ありますので、これまでの活動を応援してくださってきた皆様に一人でも多くご挨拶出来る機会があると嬉しいです！」とつづっている。

河原は2000年代にグラビアアイドルとして活躍し、2012年からはパチスロライターに転身。2016年3月、結婚を公表した。