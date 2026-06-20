サッカー元日本代表でセレッソ大阪会長の森島寛晃氏（54）が20日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分）に出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会、1次リーグF組の日本対オランダ戦について言及した。

番組では、冒頭からW杯について特集。森島氏はオランダ戦を「今後につながる価値あるドロー」と振り返る。

試合では、オランダに勝ち越しを許すも、後半44分、小川航基選手のヘディングが鎌田大地選手の頭に当たり、同点に追いついた場面が「鎌田の1ミリ」と話題になった。

トミーズ雅（66）は「鎌田選手ばっかり言うんやけど、小川選手、ちょっと（得点の記録の）下に書いといてくれへんかな？」と小川選手に同情した。

雅が森島氏に「（記録は）最後に当たった人になるの？」と問うと、森島氏は「記録上は、たぶんそうはなるのかなと思うんですけど。ここで小川選手がヘディングしてなかったら、この得点っていうのは生まれてないですし」と述べる。

続けて「（小川選手が）たたきつけた時って、たぶん（オランダの）キーパーがすでに飛んでいるので。ちょっと（鎌田選手に）当たったことによって、ちょっとリズムが変わって、（キーパーが）反応ができなかった分、最後に吸い込まれた感じがありますね」と解説した。

雅が「鎌田選手は今後『いや、僕と違うんですよ、小川選手ですよ』って言うかな？」と口にすると、森島氏は「フォワード、点を取る立場からすると『最後、俺、当たったよ』って言いますけど」と話す。

さらに「でも今後も、このゴールって出た時に、（2人が）セットで、たぶん出ていく（扱われる）と思いますから」とも語っていた。