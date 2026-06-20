俳優本木雅弘（60）が19日放送の、TBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。長男のモデルUTA（28）が俳優デビューすることについてコメントした。

MC笑福亭鶴瓶が唐突に「会ったんですよ、息子さんに」と本木を招いた出演回の準備として、本木の長男UTAを取材したことを打ち明けた。本木は鶴瓶の言葉が理解できずに「ん？」と聞き返した。鶴瓶は「いや、ん？…や、ないがな」と返した。ようやく飲み込めた本木は自分の指さして「ウチの？」と返答して顔を手でおおった。

鶴瓶は「カッコええ。見て、これ」とテレビ画面には鶴瓶と藤ケ谷太輔がUTAを取材している写真が登場した。その写真を見た本木は「ああ、UTA」と番組MCの2人がUTAを取材したことを認識した。

身長189センチのUTAについて藤ケ谷は「すらっとされていたり、素敵さと落ち着き。話がスゴい面白いし」と絶賛。鶴瓶の「なんやの、あれ」とほめちぎった。本木は「日本語が若干ヤバい」と話した。藤ケ谷は「いろいろ留学いかれていたりとか、さまざまな経験がこう言葉として出てくる」とUTAの印象を語った。

本木は「モデルの仕事から、役者の訓練をしていて、3年ごしでようやくデビューすることになったんですね」と話し「これで少しホッとしたというか」と父親として安心した気持ちにちて明かした。

UTAは、12歳でスイスに単身留学。16歳で米国に転校。2018年6月、パリコレでモデルデビュー。5月13日、Netflixドラマ「ガス人間」（7月2日世界配信）で俳優デビューが発表された。