口を手で隠しちゃダメ！「アルミロンは忘れていたようだ」パラグアイ10番の一発レッドを開催国メディアも速報。何試合の出場停止に？「処分が延長される可能性もあるが...」【Ｗ杯】

口を手で隠しちゃダメ！「アルミロンは忘れていたようだ」パラグアイ10番の一発レッドを開催国メディアも速報。何試合の出場停止に？「処分が延長される可能性もあるが...」【Ｗ杯】