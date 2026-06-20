村井國夫の妻・音無美紀子、“猛稽古”で多忙も「出かける前に、一品作って行くようにしています」 家庭料理披露に「素晴らしいメニュー」「勉強になります！」と反響
俳優・村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（76）が20日、自身のインスタグラムを更新。演出家・俳優の錦織一清が作品・音楽の監修を手がける舞台『恩讐の彼方』に出演する音無は、舞台けいこで多忙な近況を報告。そんな中でも手料理を作り続けていることを明かし、写真も披露した。
【写真複数】「素晴らしい」「美味しそう」音無美紀子が披露した夕食メニュー
音無は「恩讐の彼方、もう来週には開幕で、日々、猛稽古。帰りも遅くなるので、夕飯はいつも九時近くなってしまう。出かける前に、一品作って行くようにしています」と報告。
「今日はれんこん入りつくね。帰ってきてから、蒸し茄子の搾菜とネギ、桜エビのタレを。よく冷やして食べるのがおすすめだけど、今日は時間もなく粗熱取れたぐらいでしたけど、まあまあ美味しかったわ。稽古場近くのお店で焼売を買って帰り、それも足して」と、この日の食卓を写真も添えて紹介した。
この投稿にファンからは「茄子に搾菜、エビなんて私には考えられない、素晴らしいメニューです 添えもメニューも勉強になります！」「タンパク質もしっかり摂れてるお料理、良いですね」「美味しそう」などのコメントが寄せられている。
【写真複数】「素晴らしい」「美味しそう」音無美紀子が披露した夕食メニュー
音無は「恩讐の彼方、もう来週には開幕で、日々、猛稽古。帰りも遅くなるので、夕飯はいつも九時近くなってしまう。出かける前に、一品作って行くようにしています」と報告。
この投稿にファンからは「茄子に搾菜、エビなんて私には考えられない、素晴らしいメニューです 添えもメニューも勉強になります！」「タンパク質もしっかり摂れてるお料理、良いですね」「美味しそう」などのコメントが寄せられている。