歌手・和田アキ子が２０日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに１０００回」（土曜・午前１１時）に出演した。

番組では、サッカーＷ杯北中米大会でＦＩＦＡランク１８位の日本がメキシコ・モンテレイで２０日（日本時間２１日）にチュニジア代表と対戦することが話題となった。

その中でリスナーからメールで和田へ「アッコさんに相談があります。Ｗ杯盛り上がっていますが、あえて日本戦見ないようにしているんです。理由は私が日本戦、見ると負けるというジンクスがありまして…だから試合を見たいんですけど終わるまで我慢しています。見ない方がいいでしょうか？」と質問された。

これに和田は「はっきり言いますけど、関係ないです」と即答した。その上でテレビ各局が生中継後に試合を放送することから質問したリスナーへ「あなたが見なくても負けてる時は負けているし。見たからといって負けたわけじゃなくて勝つ時は勝つし。引き分けかもわからんけど。２日ぐらい続けてテレビ局はやると思います。気持ちは見ても大丈夫です。こんなん言うたらアカンけど、見て負けてんやったら見ないことですね生では。今回こそ。そうやられたらどうですか」と伝えた。