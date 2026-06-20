桃井かおり、リクエストに応えた屋台風焼きそば公開「野菜たっぷり」「豪華」と反響
【モデルプレス＝2026/06/20】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが6月18日、自身のInstagramを更新。リクエストされた手料理を公開した。
【写真】LA在住75歳有名女優「野菜たっぷり」屋台風焼きそば公開
桃井は「“屋台な〜焼きそば”我が家のサッカー観戦ルームから出前注文あり、シラスのパリパリとあおのり、紅生姜もマスト！さくらエビのビスクはいらない！といわれてもサービスで付いてくる！」とコメント。キャベツ・ニンジン・玉ねぎなどたくさんの野菜入りの焼きそばと2人分の桜エビのビスクが配膳された食卓を公開した。
この投稿に、ファンからは「野菜たっぷり」「サービスのスープが豪華すぎる」「美味しそう」「お祭り気分味わえそう」「私も注文したい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】LA在住75歳有名女優「野菜たっぷり」屋台風焼きそば公開
◆桃井かおり、リクエストされた手料理公開
桃井は「“屋台な〜焼きそば”我が家のサッカー観戦ルームから出前注文あり、シラスのパリパリとあおのり、紅生姜もマスト！さくらエビのビスクはいらない！といわれてもサービスで付いてくる！」とコメント。キャベツ・ニンジン・玉ねぎなどたくさんの野菜入りの焼きそばと2人分の桜エビのビスクが配膳された食卓を公開した。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「野菜たっぷり」「サービスのスープが豪華すぎる」「美味しそう」「お祭り気分味わえそう」「私も注文したい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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