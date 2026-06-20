島崎遥香、シースルー衣装から美肌＆美脚披露「可愛すぎます」「足元に目を惹かれる」
【モデルプレス＝2026/06/20】女優の島崎遥香が6月19日までに自身のInstagramを更新。シースルーのミニスカート衣装姿を公開し反響を呼んでいる。
【写真】31歳元AKB「可愛すぎ」美脚映えるシースルー衣装姿
島崎は「クラゲヘア」と、クラゲの絵文字と共に室内での写真を複数枚投稿。レース柄や花柄が特徴的なシースルーのインナーに、水色のミニ丈フリルワンピース姿を披露している。シースルーのトップスやミニ丈ワンピースからは美しい肌や脚のラインが覗いている。
この投稿に「ぱるる可愛すぎます」「上品ですね」「肌綺麗すぎる」「髪型も服も似合ってます」「美しすぎる」「足元に目を惹かれる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】31歳元AKB「可愛すぎ」美脚映えるシースルー衣装姿
◆島崎遥香、美肌＆美脚際立つシースルーミニスカコーデ
島崎は「クラゲヘア」と、クラゲの絵文字と共に室内での写真を複数枚投稿。レース柄や花柄が特徴的なシースルーのインナーに、水色のミニ丈フリルワンピース姿を披露している。シースルーのトップスやミニ丈ワンピースからは美しい肌や脚のラインが覗いている。
◆島崎遥香の投稿に反響
この投稿に「ぱるる可愛すぎます」「上品ですね」「肌綺麗すぎる」「髪型も服も似合ってます」「美しすぎる」「足元に目を惹かれる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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