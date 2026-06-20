浦和レッズ・渡邊凌磨選手の美人妻、夫との誕生日記念ショット公開「美男美女」「幸せのおすそ分けをありがとう」
【モデルプレス＝2026/06/20】モデルの前田希美が6月19日までに自身のInstagramを更新。夫で浦和レッズの渡邊凌磨選手との誕生日記念ショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】プロサッカー選手の32歳美人妻「美男美女」夫との誕生日記念ショット
前田は「6月16日 33歳になりました」とつづり、店内で撮影した写真を複数枚投稿。誕生日プレートを手に持ち微笑む姿や渡邊選手との2ショットなどを披露している。どの写真も幸せが伝わる表情となっており、前田は「毎年この時期は試合や遠征があったりして、実は、初めて夫と一緒に過ごす誕生日」などと嬉しそうにコメントしている。
この投稿に「おめでとうございます」「美男美女」「幸せのおすそ分けありがとう」「素敵な笑顔」「渡邊選手も綺麗な奥さんにデレデレですね」「お美しいです」など反響が寄せられている。
前田は、2025年4月9日に渡邊選手との結婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】プロサッカー選手の32歳美人妻「美男美女」夫との誕生日記念ショット
◆前田希美、初めて夫と過ごす誕生日
前田は「6月16日 33歳になりました」とつづり、店内で撮影した写真を複数枚投稿。誕生日プレートを手に持ち微笑む姿や渡邊選手との2ショットなどを披露している。どの写真も幸せが伝わる表情となっており、前田は「毎年この時期は試合や遠征があったりして、実は、初めて夫と一緒に過ごす誕生日」などと嬉しそうにコメントしている。
◆前田希美の投稿に反響
この投稿に「おめでとうございます」「美男美女」「幸せのおすそ分けありがとう」「素敵な笑顔」「渡邊選手も綺麗な奥さんにデレデレですね」「お美しいです」など反響が寄せられている。
前田は、2025年4月9日に渡邊選手との結婚を発表した。（modelpress編集部）
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