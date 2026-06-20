有名女優、彩り豊かな朝食披露「豪華ですね」「栄養バランスもバッチリ」
【モデルプレス＝2026/06/20】俳優の秋野暢子が6月19日、自身のInstagramを更新。手作りの朝食を公開し反響を呼んでいる。
【写真】69歳ベテラン女優「豪華ですね」オシャレ朝食披露
秋野は「おはようございます。今日は温かい朝になりましたね」とつづり、テーブルの上に並べた朝食の写真を投稿。丸い形の目玉焼きをのせたトーストに茹でたとうもろこし、フルーツを盛り付けたヨーグルトなど栄養満点の朝食を公開している。また秋野は「さあー今朝もしっかり食べて頑張ります。今日も良い日なりますように」とコメントしている。
この投稿に「美味しそう」「豪華ですね」「栄養バランスもバッチリですね」「朝からこんな素敵なご飯食べてみたい」「オシャレですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「豪華ですね」オシャレ朝食披露
◆秋野暢子、手作りの朝食を披露
秋野は「おはようございます。今日は温かい朝になりましたね」とつづり、テーブルの上に並べた朝食の写真を投稿。丸い形の目玉焼きをのせたトーストに茹でたとうもろこし、フルーツを盛り付けたヨーグルトなど栄養満点の朝食を公開している。また秋野は「さあー今朝もしっかり食べて頑張ります。今日も良い日なりますように」とコメントしている。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿に「美味しそう」「豪華ですね」「栄養バランスもバッチリですね」「朝からこんな素敵なご飯食べてみたい」「オシャレですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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