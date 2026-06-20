歌舞伎俳優と結婚の元乃木坂46能條愛未、前撮り写真公開「映画のワンシーンみたい」「本当に綺麗」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/06/20】元乃木坂46で女優の能條愛未が6月10日、自身のInstagramを更新。義母の三田寛子とのショットや、披露宴の2次会での様子などを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】歌舞伎俳優と結婚・31歳元乃木坂「映画のワンシーンみたい」前撮り写真公開
4月3日に歌舞伎俳優の中村橋之助との入籍を報告し、5月30日に結婚披露宴を開催した能條。今回の投稿では「素敵すぎる前撮り写真を撮っていただきました」とつづり、前撮り写真を公開した。豊かな緑が広がるロケーションの中で、能條は光沢感のある上品なオリーブグリーンのドレスに身を包み、白いブーケを手にしている。隣に立つ中村は、アイボリーのタキシードジャケットにチェック柄のベスト、オリーブ色の蝶ネクタイを合わせた装いで、お互いを見つめる2ショットとなっている。
また、海岸とみられる場所で寄り添うカットも披露している。能條はYouTubeやInstagramで調べて「壮大で美しい世界観に私が一目惚れしまして…今回私達のオープニングムービーと前撮り写真の撮影をお願いさせていただきました」と記している。
この投稿には「本当に綺麗でうっとり」「お似合いすぎてため息」「映画のワンシーンみたい」「光の入り方まで完璧」「透明感がすごい」「披露宴も素敵だったけど前撮りも最高」といった反響が寄せられている。
能條は、2025年11月10日に橋之助との婚約を発表し、2026年4月3日に自身のYouTubeチャンネルを通じて入籍を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】歌舞伎俳優と結婚・31歳元乃木坂「映画のワンシーンみたい」前撮り写真公開
◆能條愛未、素敵すぎる前撮り写真を公開
4月3日に歌舞伎俳優の中村橋之助との入籍を報告し、5月30日に結婚披露宴を開催した能條。今回の投稿では「素敵すぎる前撮り写真を撮っていただきました」とつづり、前撮り写真を公開した。豊かな緑が広がるロケーションの中で、能條は光沢感のある上品なオリーブグリーンのドレスに身を包み、白いブーケを手にしている。隣に立つ中村は、アイボリーのタキシードジャケットにチェック柄のベスト、オリーブ色の蝶ネクタイを合わせた装いで、お互いを見つめる2ショットとなっている。
◆能條愛未の前撮り写真に反響
この投稿には「本当に綺麗でうっとり」「お似合いすぎてため息」「映画のワンシーンみたい」「光の入り方まで完璧」「透明感がすごい」「披露宴も素敵だったけど前撮りも最高」といった反響が寄せられている。
能條は、2025年11月10日に橋之助との婚約を発表し、2026年4月3日に自身のYouTubeチャンネルを通じて入籍を報告した。（modelpress編集部）
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