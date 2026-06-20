相川七瀬、MAXメンバーとの豪華再会ショット公開 LINAとの“激似”ぶりに「そっくり」「似てると思ってた」の声
歌手の相川七瀬（51）が17日、自身のインスタグラムを更新。ダンスボーカルグループ・MAXのメンバーとの食事会ショットを公開し、ファンから大きな反響が寄せられている。
【写真】「青春時代へタイムスリップしたみたい」相川七瀬＆MAXメンバーの豪華再会ショット
相川は「MAXのみんなと 久しぶりにご飯を食べたよ 色んな話して、めちゃくちゃ盛り上がりました これぞ、女子会」と報告。公開された写真には、MAXのNANA、MINA、LINA、REINAと相川が並んで笑顔を見せる姿が収められている。
さらに、「りっちゃんとわたし。やっぱり似てるとナナちゃんが 確かに似てるw」とつづり、LINAと自身の雰囲気が似ていると話題になったことも明かした。
投稿には「#MAX」「#相川七瀬」「#レーベルメイト」「#30周年」とハッシュタグが添えられており、長年音楽シーンを支えてきた仲間たちとの再会を楽しんだ様子が伝わってくる。
この投稿にファンからは、「青春時代へタイムスリップしたみたいです」「マジで似てると思ってた」「そっくり」「MAXって5人だっけ??と思いました」「七瀬さんとりっちゃん姉妹って言っても違和感ない」「皆様僕の青春時代」「みんな変わらずおキレイ！」などのコメントが寄せられていた。
【写真】「青春時代へタイムスリップしたみたい」相川七瀬＆MAXメンバーの豪華再会ショット
相川は「MAXのみんなと 久しぶりにご飯を食べたよ 色んな話して、めちゃくちゃ盛り上がりました これぞ、女子会」と報告。公開された写真には、MAXのNANA、MINA、LINA、REINAと相川が並んで笑顔を見せる姿が収められている。
投稿には「#MAX」「#相川七瀬」「#レーベルメイト」「#30周年」とハッシュタグが添えられており、長年音楽シーンを支えてきた仲間たちとの再会を楽しんだ様子が伝わってくる。
この投稿にファンからは、「青春時代へタイムスリップしたみたいです」「マジで似てると思ってた」「そっくり」「MAXって5人だっけ??と思いました」「七瀬さんとりっちゃん姉妹って言っても違和感ない」「皆様僕の青春時代」「みんな変わらずおキレイ！」などのコメントが寄せられていた。