ネーションズリーグ第2週

バレーボール女子のネーションズリーグ第2週フィリピン大会が19日に行われ、日本はチェコに3-0（25-15、25-23、27-25）でストレート勝ちした。17日のセルビア戦で負傷したチームメートへの行動に、感激が広がっている。

日本はチェコを寄せ付けず、第1週のカナダ大会から無傷6連勝。歓喜に沸く選手たちが、試合後の集合写真で掲げていたのは背番号2のユニホームだった。

背番号2を背負った荒木彩花は17日のセルビア戦で左足を負傷。スタッフに抱えられてコートを後にしていた。

メンバーから外れたチェコ戦では、ベンチにも荒木のユニホームやゴーグルがあった。チームメートの行動に、X上のファンに感激が広がった。

「仲間の分までという気持ちが泣ける」

「荒木のユニ持ってる〜」

「荒木のユニと記念撮影、、、ありがとうございます」

「ベンチに2番ユニとゴーグルが みんなで戦ってるね」

「荒木さんのユニ持ってる！と思ったら関さん荒木さんのゴーグル持ってる？？」

「泣いちゃうよこんなの…」

日本は20日にドミニカ共和国と対戦する。



（THE ANSWER編集部）