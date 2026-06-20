「泣いちゃうよこんなの…」女子バレー日本、6連勝の中継で発見された行動 視聴者感激「持ってる？」
ネーションズリーグ第2週
バレーボール女子のネーションズリーグ第2週フィリピン大会が19日に行われ、日本はチェコに3-0（25-15、25-23、27-25）でストレート勝ちした。17日のセルビア戦で負傷したチームメートへの行動に、感激が広がっている。
日本はチェコを寄せ付けず、第1週のカナダ大会から無傷6連勝。歓喜に沸く選手たちが、試合後の集合写真で掲げていたのは背番号2のユニホームだった。
背番号2を背負った荒木彩花は17日のセルビア戦で左足を負傷。スタッフに抱えられてコートを後にしていた。
メンバーから外れたチェコ戦では、ベンチにも荒木のユニホームやゴーグルがあった。チームメートの行動に、X上のファンに感激が広がった。
「仲間の分までという気持ちが泣ける」
「荒木のユニ持ってる〜」
「荒木のユニと記念撮影、、、ありがとうございます」
「ベンチに2番ユニとゴーグルが みんなで戦ってるね」
「荒木さんのユニ持ってる！と思ったら関さん荒木さんのゴーグル持ってる？？」
「泣いちゃうよこんなの…」
日本は20日にドミニカ共和国と対戦する。
（THE ANSWER編集部）