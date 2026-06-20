巨人の井上温大投手が２１日の中日戦（東京ドーム）で今季６勝目を目指して先発する。２０日は東京ドームでキャッチボールなどで調整。交流戦を終えてリーグ戦再開後の初登板となるが「自分の中ではそんなに区切りがきたわけではなくて、リーグは変わらないので特に気持ちは変わらないです」と語った。

前回１４日の西武戦（ベルーナ）では５回２／３を６安打１失点で５敗目を喫していた。「先頭バッターと初球ストライクというのをテーマにやっていきたいと思います」と意気込んだ。

チームには同じ左の先発候補・小笠原が加入。「（話を）聞きたいんですけど、人見知りだし、話すのが苦手なので…」と語りながらも「アメリカに行かれているのでそういう話もできますし。タイミングがあった時にたくさん話せたらいいかなと思います」と語った。一方で同じ左の先発としてはライバルとなるが「まぁそういう世界なので、そこに勝っていかないと残れないと思うので、そこに負けないようにやっていきたいと思います」と意気込んだ。