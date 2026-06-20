元テレビ朝日でフリーの宇賀なつみアナウンサーが20日、自身のインスタグラムを更新。40歳の誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】白い歯もチラリ 笑顔が素敵です

「本日またひとつ歳を重ねまして、40代に突入しました。たくさんのメッセージをありがとうございます‼︎」と投稿。「今が最高に楽しいと思っていた20歳の頃より、ようやく人生が始まったと思っていた30歳の頃より、なりたかった自分になれている40歳の今が、いちばん幸せです」と現在の心境を明かし、花束を抱えて笑顔の写真添えた。



続けて「気がつけばアナウンサー歴も18年目⁉︎ずいぶん長く歩いてきたような気もしますが、ここから先はきっと、あっという間ですね。」と記し、「10年後も想像できない自分になっていられるように、感謝の気持ちを忘れずに、ひとつひとつのお仕事を大切に、貪欲に楽しみ続けたいと思っております。」と今後の抱負をつづった。



最後に「いつも本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします‼︎」と締めくくった。



宇賀アナは1986年6月20日生まれ、東京都出身。立教大学卒業後、2009年にテレビ朝日に入社。19年に同局を退社し、フリーアナウンサーとして活動中。



フォロワーからは「ナイスショット」「次の50代に向けて更に極めてください」「美しさもますます磨きかかかっていますね！」「なつみちゃん可愛い」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）