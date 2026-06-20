37歳・菜々緒、“圧巻”美スタイルあらわ 大自然満喫の姿に「南の国が似合いすぎ」「リゾート似合うね」
モデルで俳優の菜々緒（37）が19日、自身のインスタグラムを更新。大自然を満喫するショットを複数公開した。
菜々緒は「All you need is love and beach」とコメントし、水着やカジュアルなコーデで様々な場所を楽しむオフショットの数々を公開した。
【写真】大自然になじむ！37歳・菜々緒、リゾートショット
壮大な滝や美しい夕日、煌びやかなビーチやそよぐ木々など自然を堪能し、モデルオーラ全開の水着ショットが印象的な投稿となっている。
この投稿にファンからは「菜々緒様、美しすぎます」「素敵すぎる」「南の国が似合いすぎです」「綺麗すぎて見惚れてしまう」「何でそんなに綺麗で魅力的なんですか？」「滝のとこカッコよすぎる！」「リゾート似合うね」など、絶賛のコメントが多数寄せられた。
菜々緒は「All you need is love and beach」とコメントし、水着やカジュアルなコーデで様々な場所を楽しむオフショットの数々を公開した。
【写真】大自然になじむ！37歳・菜々緒、リゾートショット
壮大な滝や美しい夕日、煌びやかなビーチやそよぐ木々など自然を堪能し、モデルオーラ全開の水着ショットが印象的な投稿となっている。
この投稿にファンからは「菜々緒様、美しすぎます」「素敵すぎる」「南の国が似合いすぎです」「綺麗すぎて見惚れてしまう」「何でそんなに綺麗で魅力的なんですか？」「滝のとこカッコよすぎる！」「リゾート似合うね」など、絶賛のコメントが多数寄せられた。