日本三大酒処・京都伏見の17の蔵元の日本酒をきき酒で堪能して、購入もできる伏見夢百衆

天下統一を果たした豊臣秀吉が、伏見の地に隠居城を築き、その城下町は、京と大阪を結ぶ水運のまちとして栄えました。豊富な伏水（ふしみず・地下水）に恵まれたことで酒造りが盛んになり、日本有数の酒処として月桂冠、黄桜、宝酒造など全国に知られる酒造会社が本社を構えています。そんな京都・伏見は、酒蔵巡りを楽しめるまちとして人気ですが、それぞれの蔵を回るのは大変。そこでおすすめしたいのが、伏見の17の蔵元の80〜100銘柄の日本酒が手に入る「伏見夢百衆」です。

17蔵元100銘柄の伏見の清酒に出合う

黒壁の重厚な建物がレトロな雰囲気で撮影スポットとしても人気

伏見夢百衆は、地元の企業、商店街、観光協会などが協力して、伏見のまちづくりと観光振興の拠点として、2003（平成15）年9月に開業。建物は、1919（大正8）年に建てられた月桂冠株式会社の旧本店を利用しています。

伏見酒造組合の菰樽

ドアを開けて店内に入ると、壁一面に整然と並んだ、17の蔵元自慢の日本酒が出迎えてくれます。蔵元を代表する銘柄もあれば、季節限定・数量限定の清酒や、伏見夢百衆でしか手に入らないものもあり、意外な出合いに期待も高まります。お酒の特徴を記した手書きのPOPがあり、これを頼りに好みの一本を見つけるのもおすすめです。

17の蔵元の日本酒とラベルが展示されている

スタッフが手書きしたPOPを読んでいるだけで楽しい

迷ったらスタッフを頼って。日本酒以外のお土産も充実

17蔵のさまざまな日本酒が並んでいると、お酒好きの方でも迷って当然。「そんなときには、気軽に声をかけてくださいね」と中川店長。スタッフの皆さんはお酒好きの方ばかりで、好きな銘柄、自分の好み、どんなときに飲みたいかなど、お酒のことを自由に話せば、いくつかの日本酒を選んでもらえるので、参考にしてみては。

店長の中川さん（中央）とスタッフの皆さん

店内には日本酒の他に、京都の有名ラーメン店のかえしに使われている小山醸造（京都市伏見区）の醤油や、京料理店のぽん酢、京漬物、伏見の清酒を使ったお菓子など、ここでしか買えない商品も販売しているので、お土産を探すのにも最適です。宅配便サービスも扱っているので、まとめて自宅に送ってもらえば、旅の荷物にもなりません。また地元の方が、お世話になった方への贈答品を送るのに、利用されることもあるそうで、伏見の銘酒に出合うには、おすすめのお店です。

小山醸造の醤油。ミニボトルなのでお土産に最適

伏見の蔵元名が入った猪口などもある

17の伏見の銘酒を好きなだけ何杯でもきき酒できる

店内にはカフェスペースがあり、「きき酒会」が毎日行われています。17の蔵元が厳選した17銘柄の日本酒を飲み比べできます。参加費は1人2400円で、30分間の時間制限内であれば、何杯でも試飲できます。最初に1銘柄の日本酒をブラインドで提供されます。それがどの銘柄のお酒かを当てることができれば、伏見夢百衆のオリジナルお猪口がプレゼントされます。滅多に正解者が出ることがないそうなので、ぜひ挑戦してみてください。

一部の蔵元から夏酒が提供されていて、きき酒会で試飲できる

空になれば新しいものを開けてくれるのでスタッフに声をかけよう

以前はお猪口3杯、5杯の飲み比べのセットなどを提供されていましたが、きき酒会は、17蔵の全銘柄を味わうことができるので、なかなかこんな機会はないと上戸や左党の方にも好評とか。好みの日本酒が見つかると、ほとんどの方が同じものを購入されるそうで、好きなだけ伏見の日本酒が飲めるのはもちろん、新しい出合いがあることが、伏見夢百衆の魅力です。

17の蔵元が集まっているので散策するのもおすすめ

年末から春先は、新酒を求める方で賑わいますが、暑くなる夏場は、ビールやハイボールと思い込んでいませんか。実は夏の日本酒がおすすめで、さまざまな蔵元から限定販売の「夏酒」が用意されるのです。冷やしても日本酒の旨味や香りが感じられるものや、軽やかな微発泡で低アルコールなもの、ロックで飲んで美味しいものなど、それぞれに工夫を凝らした夏酒を造られています。伏見夢百衆では、この夏の「きき酒会」で8つの蔵の夏酒を揃えるそうです。もちろん店頭でも購入できます。

最適な温度になるようにボトルクーラーに入れて提供

お酒がダメな方は、仕込み水の水出し珈琲や酒の甘味を

お酒を飲めない方には、じっくり時間をかけて抽出した「伏見の水出し珈琲」600円を味わってください。日本酒の仕込み水で淹れているので、雑味はなく、コクのある味わいが楽しめると好評です。酒粕フィナンシェと酒まんじゅうのセット600円もコーヒーのおともにどうぞ。伏見の蔵元の甘酒を炭酸ジュースで割ったあまざけサイダー600円、清酒か柚子リキュールをアイスクリームにかけて味わう清酒アイスクリーム800円もおすすめです。

伏見の水出し珈琲（ホット・アイス）600円 。写真提供・伏見夢百衆

清酒アイスクリーム800円。写真提供・伏見夢百衆

店内には、年代物の大型金庫や酒造りの道具なども展示されていて、レトロな雰囲気のなかで、のんびりした時間を過ごせます。お酒を飲まない方も京都散策や旅の休憩で、利用されてみてはいかがでしょう。

酒造りの道具や資料も展示されているカフェスペース

［店名］伏見夢百衆

［住所］京都市伏見区南浜町247

［電話番号］075-623-1360

［営業時間］10時〜17時（最終受付時間16時）

［休日］月曜（祝日は営業する場合もあり）

［交通］京阪本線中書島駅・伏見桃山駅から徒歩約7分、近鉄京都線桃山御陵前駅から徒歩約8分、ＪＲ奈良線桃山駅から徒歩約15分

文・写真／寺田鳥五郎

テラダ・トリゴロウ。京都精華大学美術学部（現・マンガ学部）卒業。ココロ株式会社代表取締役。1968年、京都生まれ。タウン誌編集者、地方新聞記者、フリー編集ライターを経て、編集デザイン会社を設立。「人に歴史あり」を信条に取材を重ね、その人の魅力を伝えることを心がけている。

【画像】日本三大酒処・京都伏見の17の蔵元の日本酒をきき酒で堪能して、購入もできる伏見夢百衆（14枚）