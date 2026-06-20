川崎麻世、妻が作ったA5ランク牛すき入りカレーを絶賛「味わったことがないくらい美味しい」

俳優の川崎麻世が19日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんが作った豪華な手料理の数々を公開した。

この日、川崎は「この間マルシェでマッシュルームを一箱 2キロトマトを二箱 2キロも買ったんだけど」と切り出し、自身でアヒージョを作ったことを報告。続けて「今度は妻がカレーを作ってくれたら！！マッシュルームと野菜がたっぷりに なんとA5ランクの牛すきが乗ってた！！」と、花音さんが作った豪華なカレーの写真を公開した。

また、A5ランクの牛肉が乗っていた理由について「俺の舞台の稽古が休みになり弁当の為のすき焼きを作ってくれたんだけどその弁当の必要性がなくなりカレーに乗せてくれた」と説明。「それはもう味わったことがないくらい美味しい」と絶賛した。

さらに、翌朝には「カレーパスタを作ってくれました」と明かし、目玉焼きが乗ったカレーパスタの写真を公開。「こちらもマッシュルームやゴーヤやズッキーニウインターも入った」と具だくさんだったことをつづった。

最後に、あまりの美味しさに「店に出したら売れるよと言ったら『あなた好みにスパイスを効かせてるけどお店ではクセ強くすると好き嫌いが出るよ』と」と花音さんとのやりとりを紹介。「それでも美味しい妻のカレーでした」とつづり、ブログを締めくくった。