超特急アロハ「マジで大ショック」大阪旅行でのツイてない出来事とは「パンツ丸見え」
【モデルプレス＝2026/06/20】超特急のアロハ（高松アロハ ※「高」は正式には「はしごだか」）とハル（柏木悠）が19日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。“ツイてない”エピソードを明かした。
【写真】超特急メンバーにそっくりな女性アイドル
この日、2人は「最近ツイてない」と思った出来事についてトーク。ハルは1回2000円のガチャに外れ続け、2万円があっという間になくなったエピソードを明かしたが、アロハは「すごいお金を貯めて買ったデニムがある」と、自身が大切にしている高級デニムについて口に。地元の友人との大阪旅行では、そのデニムパンツを初めて着用したというアロハは、食事を終えて帰ろうとした際に「段差にコテっとつまずいてしまって、木の枝がいっぱい生えてるところに突っ込んじゃった」と、高級デニムを身に着けた状態で、木立の中へ倒れ込んでしまったと告白した。
デニムパンツには元々ダメージ加工が施されていたものの「『パンツ丸見え』ぐらいどデカい穴開いちゃって」と、倒れどころが悪かったためか、はっきりと大きな穴が空いてしまったとアロハ。「本当にマジで泣きそうになって」と当時の心境をしみじみと振り返った。するとそのデニムパンツに心当たりがある様子のハルが「あれ？ワッペンみたいなの付いてる？イカつ！お前ヤッバ！」と、驚きを口にすると、アロハは「ちょっとマジで大ショック」と残念そうに語っていた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
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◆超特急アロハ、“ツイてない”エピソード告白
この日、2人は「最近ツイてない」と思った出来事についてトーク。ハルは1回2000円のガチャに外れ続け、2万円があっという間になくなったエピソードを明かしたが、アロハは「すごいお金を貯めて買ったデニムがある」と、自身が大切にしている高級デニムについて口に。地元の友人との大阪旅行では、そのデニムパンツを初めて着用したというアロハは、食事を終えて帰ろうとした際に「段差にコテっとつまずいてしまって、木の枝がいっぱい生えてるところに突っ込んじゃった」と、高級デニムを身に着けた状態で、木立の中へ倒れ込んでしまったと告白した。
◆超特急アロハ、高級デニムに起きた悲劇とは
デニムパンツには元々ダメージ加工が施されていたものの「『パンツ丸見え』ぐらいどデカい穴開いちゃって」と、倒れどころが悪かったためか、はっきりと大きな穴が空いてしまったとアロハ。「本当にマジで泣きそうになって」と当時の心境をしみじみと振り返った。するとそのデニムパンツに心当たりがある様子のハルが「あれ？ワッペンみたいなの付いてる？イカつ！お前ヤッバ！」と、驚きを口にすると、アロハは「ちょっとマジで大ショック」と残念そうに語っていた。（modelpress編集部）
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