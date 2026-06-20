Ｃ組第２戦の２試合が日本時間２０日に行われ、モロッコ（ＦＩＦＡランク４位）はスコットランド（同４２位）に１―０で勝利。ブラジル（同６位）はハイチ（同８３位）を３―０で下した。

第２戦を終えて、勝ち点４でブラジル、モロッコが並んだ（得失点差でブラジルが首位）。さらに初戦でハイチを下したスコットランドが勝ち点３で追いかける大混戦となっている。なお、ハイチは連敗で第３戦を前に最下位が決定し、１次リーグ（Ｌ）敗退が決まった。

第３戦は日本時間２５日に行われ、スコットランド―ブラジル、モロッコ―ハイチのカードが組まれている。ブラジルが決勝トーナメント（Ｔ）進出の可能性を残すスコットランドと対戦するのに対し、モロッコは敗退が決まったハイチと対戦。モロッコが大量得点をあげる可能性もあるため、ブラジルは１位通過のために勝利はもちろん、得失点差も意識する必要がある。決勝Ｔ１回戦（ラウンド３２）では、Ｃ組の１位、２位がそれぞれ日本代表が属するＦ組の２位、１位との対戦となるため、日本にとっても目が離せない戦いとなる。

なお、今大会から出場チームが４８に増えたことで、各組３位からも決勝Ｔ進出が可能に（１２組の中から成績のよい８チームが進出）。日本がＦ組３位で通過した場合は前回大会準優勝のフランスのいるＩ組１位と対戦する可能性もある。日本は決勝Ｔ進出を決めても難敵との戦いが強いられそうだ。