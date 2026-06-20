「ドジャース−オリオールズ」（１９日、ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手が先発マウンドに上がり、６回途中３失点で４勝目の権利を逃した。六回２死から痛恨の２者連続被弾だ。

魔の六回だった。５回まで１安打無失点の快投だったが、先頭のホリデイに初回以来となる安打を浴びた。しかしここで次打者・ジャクソンの打球をパヘスがスライディングキャッチ。佐々木もファインプレーに両手で拍手を送った。ウォードも三振に仕留め、流れを断ちきったかに思われた。

しかし２死からヘンダーソンに右翼へ２ランを被弾。１点差に迫られマウンドで思わずぼうぜんの表情を浮かべた。悪夢は続き、アロンソにも内角直球を捉えられ左翼へ同点ソロとなる２者連続アーチを被弾。右腕は思わずマウンドで両手を膝についた。ここでロバーツ監督がベンチを出て交代を告げられた。スタンドは大きな拍手でたたえたが、ベンチではタオルで顔をおおい悔しさをにじませるシーンもあった。

この日は配球パターンをがらりと変えた。メジャー移籍後、フォーシームで押し込み、低めのスプリットで空振りを奪うスタイルを続けてきた佐々木。だがこの日は真逆に変えた。スプリットなど変化球でカウントを整え、決め球にフォーシームを選択。奪った６三振のうち、４個がフォーシームだ。直球の平均球速は１５９・２キロ。今季平均よりも２・４キロ上がっており、球威も抜群だった。

バックの守りにも助けられた。初回、ウォードが右中間へ痛烈な打球を放ったが、センターのパヘスがキャッチして振り向きざまに二塁へダイレクト送球。見事にタッチアウトとなり、無死二塁のピンチが１死無走者へ変わった。

これで勢いに乗った佐々木は５回２死から四球を与えるまで打者１３人連続アウトに。鬼門の五回も四球こそ与えたが落ち着いて後続を打ち取った。

前回登板は五回途中でメジャーワーストとなる７失点ＫＯ。突如制球を乱してしまった。それだけに本人にとっても一つの課題となったイニングを乗り越えた。それだけに悔やまれる六回だ。

佐々木は５月に入って投球が安定。直球の球威も戻り、しっかりと先発ローテの責務を果たしていた。前回登板は乱調となった中、この日はまさかの展開となってしまった。