元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が19日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。大学時代の友人の近況を聞いた。

MCサバンナ高橋茂雄は「一茂さんのお友達の、歯磨きを1回もしたことないコウジさん、連絡がついたそうです」と語った。

一茂は以前、番組で「俺の同級生でコウジっていうセンター守ってた男がいるんだけど、1回も歯を磨いたことがないの。生まれてから。で、なのに歯医者に行ったことない。もちろん虫歯に1回もなったことない。1回も磨いたことないの」と友人の存在を紹介していた。

また一茂は「『なんで1回も歯を磨いたことないの？なんで虫歯に1回もなってないの？』（って聞いた）。（コウジさんが）『一茂見てみ』って自分の歯を見せたの。全ての歯に隙間が空いてるの。すきっ歯なの。すきっ歯だから42年ぐらい会ってないから。コウジ頼むよ。今お前の歯どうなってるかすげえ知りてえよ」と過去の放送でコウジさんに呼びかけていた。

高橋は「コウジさんからメッセージをいただいております」と報告した。「以前『ザワつく！』にもご出演いただいた声が死ぬほど高い篠原さんから、当時立教野球部でエースピッチャーだった高柴さんをご紹介いただき、コウジさんの連絡先を入手しました」と経緯を語った。

高橋は「出演していただけませんかとオファーしたところ『出演に関しては、太ってしまったので恥ずかしい』。歯のことをスタッフが話を聞いてきた。『たしかに高校時代歯ブラシではあまり歯を磨いていなかったが、歯槽膿漏（のうろう）にならないように手歯ブラシで磨いていた』。この話を聞いたところ『歯磨いてなかったですよね？』って言ったところ、『そもそも失礼！ 一茂だから許されているものの、他の人が言ってたらぶっ飛ばしてる』」と回答が返ってきており、スタジオは爆笑に包まれた。