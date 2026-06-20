2026年10月よりTOKYO MX・BS11ほかにて放送開始！『PSYREN -サイレン-』アニメ映像初公開＆ティザーPV第2弾解禁！

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2008年から2010年にわたって「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された、岩代俊明先生による超能力バトルサスペンス漫画『PSYREN -サイレン-』。Animejapanの投票企画「アニメ化してほしいマンガランキング」に3度もノミネートするなど、完結から約15年が経った今もなお根強い人気を誇る本作のTVアニメ化が決定。

この度、アニメ映像初公開となるティザーPV第2弾が解禁された。主人公・夜科アゲハが、突然失踪してしまった幼馴染の雨宮桜子を捜すため、黒幕と噂される「秘密結社サイレン」へアクセスする、という物語の始まりを描いたPVとなっている。映像の後半では、謎の“サイレン世界”に飛ばされてしまったアゲハと雨宮のバトルシーンが垣間見え、激しいアクションを期待させる内容となっている。

また、放送局情報も公開となり、2026年10月よりTOKYO MX・BS11ほかにて放送が決定した。

●作品情報

アニメ『PSYREN -サイレン-』

2026年10月よりTOKYO MX・BS11ほかにて放送開始

＜イントロダクション＞

週刊少年ジャンプが贈る、超能力バトルアクションの金字塔──ついにアニメ化決定！

「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて2008年から2010年にわたって連載された、岩代俊明先生による超能力バトルサスペンス漫画『PSYREN -サイレン-』。Animejapanの投票企画「アニメ化してほしいマンガランキング」に3度もノミネートするなど、完結から約15年が経った今もなお根強い人気を誇る本作がついに、TVアニメ化することが決定した。

＜ストーリー＞

高校一年生・夜科アゲハは、ある日、公衆電話に放置されていた“赤いテレホンカード”を拾う。数日後、同じテレホンカードを持っていた幼馴染みの同級生・雨宮桜子が姿を消す。アゲハは彼女を捜すため、全国規模で起こっている連続“神隠し”失踪事件の黒幕と噂される「秘密結社サイレン」へとアクセスする。そして、命を懸けたゲームが始まってしまった──

【スタッフ】

原作：岩代俊明（集英社ジャンプコミックス刊）

監督：小野勝巳

シリーズ構成：吉田伸

キャラクターデザイン：大熊白

音楽：大間々昂・斎木達彦・兼松衆

アニメーション制作：サテライト

【キャスト】

夜科アゲハ：安田陸矢

雨宮桜子：風間万裕子

朝河飛龍：武内駿輔

望月朧：斉藤壮馬

霧崎兜：野津山幸宏

©岩代俊明／集英社・秘密結社サイレン

関連リンク

『PSYREN -サイレン-』公式サイト

https://psyren-anime.com/