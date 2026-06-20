「私の責任だ」日本戦の交代策は裏目に。オランダ指揮官が認める「期待していたほどの効果は得られなかった」【Ｗ杯】

「私の責任だ」日本戦の交代策は裏目に。オランダ指揮官が認める「期待していたほどの効果は得られなかった」【Ｗ杯】