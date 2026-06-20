「私の責任だ」日本戦の交代策は裏目に。オランダ指揮官が認める「期待していたほどの効果は得られなかった」【Ｗ杯】
オランダ代表のロナルド・クーマン監督が、北中米Ｗ杯の初戦・日本戦の交代策を振り返った。オランダメディア『Voetbal International』が「クーマン監督、日本戦の選手交代が裏目に出たことを認める」と題した記事で伝えている。
同メディアは「オランダは日本を相手に２−１のリードを無駄にし、交代策が広く議論された」と記す。クーマン監督は70分にドニエル・マレン、クリセンシオ・サマービル、84分にコディ・ガクポと、いずれもFWの選手をベンチに下げた。「これにより攻撃のスピードが失われた。そして日本は終盤に同点に追いついた」と加える。
現地６月20日に行なわれるグループステージ第２節のスウェーデン戦に向けた記者会見で、日本戦のベンチワークに関する質問を受けた指揮官は、「これらの交代策で、我々が望んでいたことが達成できなかったと自分で気づいた」とコメント。「そして、それは私の責任だ」と認める。
「選手交代の意図を説明しようとしたが、試合に勝つために期待していたほどの効果は得られなかった」
記事では「メンフィス・デパイ、トゥーン・コープマイネルス、そして後にブライアン・ブロビーといったボール保持型の選手を投入」と説明。日本の反撃を受けたオランダは、88分にセットプレーから鎌田大地の得点を許し、２−２のドローに持ち込まれた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
同メディアは「オランダは日本を相手に２−１のリードを無駄にし、交代策が広く議論された」と記す。クーマン監督は70分にドニエル・マレン、クリセンシオ・サマービル、84分にコディ・ガクポと、いずれもFWの選手をベンチに下げた。「これにより攻撃のスピードが失われた。そして日本は終盤に同点に追いついた」と加える。
現地６月20日に行なわれるグループステージ第２節のスウェーデン戦に向けた記者会見で、日本戦のベンチワークに関する質問を受けた指揮官は、「これらの交代策で、我々が望んでいたことが達成できなかったと自分で気づいた」とコメント。「そして、それは私の責任だ」と認める。
記事では「メンフィス・デパイ、トゥーン・コープマイネルス、そして後にブライアン・ブロビーといったボール保持型の選手を投入」と説明。日本の反撃を受けたオランダは、88分にセットプレーから鎌田大地の得点を許し、２−２のドローに持ち込まれた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！