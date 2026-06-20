ドジャースの佐々木朗希投手は19日（日本時間20日）、本拠地でのオリオールズ戦に先発登板。5回2／3を投げて4安打3失点1四球6奪三振でマウンドを降りた。

佐々木はこの試合、初回の先頭打者に安打を許して以降5回まで無失点の好投。相手打線を完璧に封じ込めていたが、3巡目の上位打線に捕まった。

■3巡目の上位打線に連続被弾

今季13試合目の先発マウンドに上がった佐々木は、初回先頭のテイラー・ウォード外野手に外角低めフォーシームを右中間へ運ばれるも、アンディ・パヘス外野手がフェンス到達前に打球を処理して素早く送球。二塁で仕留めて長打を阻んだ。

好守に後押しされた佐々木は初回を無失点で滑り出すと、2回表は2三振を奪って三者凡退に。以降も安打を許さず、5回まで許した走者は四球のみと相手打線を封じ込めた。

ところが、6回表にジャクソン・ホリデイ内野手に左前打、ガナーヘンダーソン内野手に右翼スタンドへの2ランを浴びて、さらにはピート・アロンソ内野手にも連続被弾して、リードを失い降板。3巡目の上位打線に攻略された。

この日の佐々木は、5回2／3で90球を投げて4安打3失点1四球6奪三振。フォーシームは最速100.6マイルを計測した。