父親を刺した３５歳の男 殺人未遂容疑で逮捕【新潟・上越市】
上越市に住む３５歳の男が６０代の父親の胸を
ナイフで数回、突き刺した殺人未遂の疑いで逮捕されました。
父親は命に別状はないということです。
逮捕されたのは、上越市に住む３５歳の作業員の男です。
警察によりますと男は、１９日、午後５時前、
自宅で殺意を持って父親（６０歳代）の胸をナイフで複数回刺し、
全治不詳のけがを負わせた疑いが持たれています。
男は、４人暮らしで、同居する家族とみられる女性から
「刃物によってけが人が出ています」などと通報があったということです。
父親は、搬送時、意識があり命に別状はないということです。
男は「私がやったことに間違いありません」と容疑を認めていて、
警察は、動機などを調べています。
ナイフで数回、突き刺した殺人未遂の疑いで逮捕されました。
父親は命に別状はないということです。
逮捕されたのは、上越市に住む３５歳の作業員の男です。
警察によりますと男は、１９日、午後５時前、
自宅で殺意を持って父親（６０歳代）の胸をナイフで複数回刺し、
全治不詳のけがを負わせた疑いが持たれています。
男は、４人暮らしで、同居する家族とみられる女性から
「刃物によってけが人が出ています」などと通報があったということです。
父親は、搬送時、意識があり命に別状はないということです。
男は「私がやったことに間違いありません」と容疑を認めていて、
警察は、動機などを調べています。