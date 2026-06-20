父親を刺した３５歳の男　殺人未遂容疑で逮捕【新潟・上越市】

上越市に住む３５歳の男が６０代の父親の胸を

ナイフで数回、突き刺した殺人未遂の疑いで逮捕されました。

父親は命に別状はないということです。



逮捕されたのは、上越市に住む３５歳の作業員の男です。



警察によりますと男は、１９日、午後５時前、

自宅で殺意を持って父親（６０歳代）の胸をナイフで複数回刺し、

全治不詳のけがを負わせた疑いが持たれています。



男は、４人暮らしで、同居する家族とみられる女性から

「刃物によってけが人が出ています」などと通報があったということです。



父親は、搬送時、意識があり命に別状はないということです。



男は「私がやったことに間違いありません」と容疑を認めていて、

警察は、動機などを調べています。