アメリカ高官がスイス入り　延期の米イラン協議再開へ　トランプ大統領「60日内合意」迫る

アメリカメディアは19日、延期されたアメリカとイランの対面協議をめぐり、トランプ政権の高官がスイスに向かったと報じました。

アメリカとイランの対面協議は当初、19日にスイスで始まる予定でしたが、レバノンでのイスラエルとヒズボラの戦闘を受けて延期されていました。

こうしたなか、ニュースサイト・アクシオスは19日、当局者の話として、ウィトコフ特使らが戦闘終結の最終合意を目指す協議に向けてスイスに向かったと伝えました。

また、トランプ氏の娘婿クシュナー氏が既にスイス入りしたということです。

一方で「新たな日程が決まったかどうかはまだ明らかになっていない」としていて、協議再開に向け、水面下で調整が続いているものとみられます。

こうしたなか、トランプ大統領は19日、イランとの戦闘終結に向けた60日間の交渉期間内に最終合意をまとめる考えを改めて強調しました。

アメリカ・トランプ大統領：

署名された合意がある。60日以内に合意成立させなければならない。

トランプ氏は、60日以内に交渉がまとまらなければ「イランが喜ばない措置をとる」と警告しました。