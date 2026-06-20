報道ステーション出演

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は連日、参加国が熱戦を展開している。19日の地上波には、元日本代表の34歳が登場。印象激変の近影に衝撃が走った。

19日のテレビ朝日系「報道ステーション」のスポーツコーナーに出演したのは、元日本代表のガンバ大阪FW宇佐美貴史だった。

ロングヘアにメガネ、黒系のシャツにジャケットを合わせたスタイル。34歳の近影には視聴者の視線が集中し、Xには様々な声があふれた。

「今注目の若手建築士かと思った…」

「一瞬誰…ってなった」

「どこのスタートアップのベンチャーの若社長のご意見版ですか？」

「報ステに出演していた宇佐美貴史さん、インテリイケメンすぎる 大学の助教にいそう」

「今の雰囲気いいな」

「メガネが意外と似合う」

「報ステに出てる宇佐美、全然雰囲気が違う！」

宇佐美はガンバの「至宝」と称され、高校2年でトップチームに昇格。2011年にはバイエルン・ミュンヘンに移籍するなど、ドイツで奮闘した。W杯は2018年ロシア大会に出場。現在はガンバ大阪でプレーしている。



（THE ANSWER編集部）