サッカーW杯北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は19日（日本時間20日）、グループD第2節のトルコ―パラグアイ戦がサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムで行われた。初戦は敗れている両チーム。ハーフタイム直後に一触即発の事態が起きた。

前半終了のホイッスルが吹かれた直後だった。ヒートアップした両軍スタッフが小競り合いのような形となった。選手も参戦し、怒号の飛ぶ輪が拡大。同時に、両軍ともに自体を治めようと務めるスタッフの姿もあった。

パラグアイは開始早々、MFマティアス・ガラルサが先制ゴール。リードを奪って前半アディショナルタイムに入った。しかし、ファウルでプレーが止まったところで両チームが小競り合いに。その後、VARが介入。主審が確認に向かい、アルミロンにレッドカードが提示された。アルミロンが相手選手に向かい、片手で口元を隠すような仕草をしていた。新ルールで、相手選手との衝突・口論中に口元を覆う（隠す）行為はレッドカードの対象となる得る。

パラグアイは初戦、開催国アメリカに1-4で敗戦。トルコもオーストラリアに0-2で敗れており、巻き返しを図る両チームの対戦となっている。この一戦の前に行われたアメリカ―オーストラリア戦は2-0でアメリカが勝利。決勝トーナメント進出を決めている。



（THE ANSWER編集部）