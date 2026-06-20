レッドカードは大会通算7枚目に

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は19日（日本時間20日）、グループD第2節のトルコ―パラグアイ戦がサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムで行われた。初戦は敗れている両チーム。1-0でリードしていたパラグアイは、前半アディショナルタイムに10番のMFミゲル・アルミロンが一発レッドで退場になった。相手選手に対し、口元を覆う行為が発覚。今大会からの新ルールが初適用された。レッドカードは大会通算7枚目。

パラグアイは開始早々、MFマティアス・ガラルサが先制ゴール。リードを奪って前半アディショナルタイムに入った。しかし、ファウルでプレーが止まったところで両チームが小競り合いに。その後、VARが介入。主審が確認に向かい、アルミロンにレッドカードが提示された。アルミロンが相手選手に向かい、片手で口元を隠すような仕草をしていた。

英公共放送「BBC」のライブアップデート記事では、「ミゲル・アルミロンが（トルコの）メルト・ミュルドゥルに何か言う時に口を隠した。彼は退場させられた！」と説明された。今大会からの新ルールで、相手選手との衝突・口論中に口元を覆う（隠す）行為はレッドカードの対象となる得る。

パラグアイは初戦、開催国アメリカに1-4で敗戦。トルコもオーストラリアに0-2で敗れており、巻き返しを図る両チームの対戦となっている。この一戦の前に行われたアメリカ―オーストラリア戦は2-0でアメリカが勝利。決勝トーナメント進出を決めている。



（THE ANSWER編集部）