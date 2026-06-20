北中米ワールドカップ

サッカー日本代表は20日（日本時間21日）、北中米ワールドカップ（W杯）のグループF第2戦のチュニジア戦に臨む。決戦前日、試合会場となるメキシコ・モンテレイには衝撃の光景が広がり、ファンを唖然とさせている。

災害級の事態になっていた。

試合会場となるエスタディオ・モンテレイ近郊の市街地。現地は大雨が降り注ぎ、道路は冠水状態に。車が走行する様子はあるがタイヤからは激しい水しぶきがあがり、道路上にたまった水が波打っている。

スポーツチャンネル「DAZN」の公式Xが「日本代表前日練習直前 モンテレイは猛烈な豪雨に襲われています」と綴って、現地の映像を捉えた画像を公開。日本代表を襲った思わぬ事態に、ファンからは悲鳴が続々と上がった。

「こ、これは災害では…」

「えぇ…」

「試合できるの」

「1000試合の記念前に豪雨か…タケも治療中だし さすがに延期にはならんよな」

「大丈夫なんすか？」

「マジか…」

「前日練習にも影響が出そうなレベルの天候だ」

「これはかなり厳しそうなコンディションですね…雨の影響が試合に出そう」

日本はオランダとのグループ初戦を2-2で引き分け、ドロー発進。ただこの試合で久保建英が左膝付近を痛めるアクシデントに見舞われ、チュニジア戦は欠場するとみられている。主力に負傷者が続出する森保ジャパンだが、今度は自然の猛威が襲い掛かった。



（THE ANSWER編集部）