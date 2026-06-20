◇インターリーグ ドジャース―オリオールズ（2026年6月19日 ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手（24）が19日（日本時間20日）、本拠でのオリオールズ戦に先発し、5回まで1安打無失点と快投をみせたが、6回に2者連続アーチを浴びて同点に追いつかれて降板し、4勝目はならなかった。

初回、先頭のウォードに1ボールからの2球目を右中間へ運ばれたが、中堅手のパヘスが素早く二塁へ好返球。二塁打を狙ったウォードをアウトにすると、佐々木も右手人さし指を突き上げて、感謝した。好守備もあってヘンダーソンを二ゴロ、アロンソを空振り三振と、わずか10球で無失点に抑えた。

2回以降もストライクゾーンに球威ある球を集め、オリオールズ打線につけ入る隙を与えない。5回2死から四球を与えたが、打者16人から5三振を奪った。

だが、6回だった。2死一塁からヘンダーソンに対し、1ボールからの2球目、内寄り低めのスプリットを右翼席に運ばれ1点差に。さらに、アロンソに1ボール1ストライクからの3球目、98マイル（約158キロ）直球を左中間席へ運ばれる2者連続アーチで同点に追いつかれ、降板となった。結局、5回2/3、90球を投げ、4安打3失点、6三振、1四球と悔しい結果となった。最速は100.6マイル（約161.9キロ）だった。

オリオールズ戦は初の先発。前回12日（同13日）のホワイトソックス戦でレギュラーシーズン最速となる100.7マイル（約162.1キロ）を記録したが、4回1/3を7安打7失点で4敗目を喫していた。