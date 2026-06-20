元日本代表でＪ３福島のＦＷ三浦知良（５９）が２０日、Ｊ−Ｇｒｅｅｎ堺で「明治安田Ｐｒｅｓｅｎｔｓ三浦知良選手と一緒にサッカートレーニング体験イベント２０２６」に参加し、大阪府内在住の小学３〜６年生約５０人と触れ合った。

ミニサッカーゲームなどをして子供たちと汗を流し「１時間の短い時間で全てを教えてあげることはなかなかできないですけど、僕もプロになって４１年目になりますけど、いまだに止めて蹴る、基礎の練習は今でも欠かさずやっています。単純な作業が一番大事かなと思います」と基本の大事さを説いた。明治安田・永島社長は「いろんな場面でカズさんにお世話になって。夢を持つことの大切さ、挑戦し続けることの尊さをカズさんを通じて届けられていること、本当にありがたいと思います」と話した。

サッカー日本代表はＷ杯北中米大会の初戦で強豪・オランダ相手に２−２の引き分け。試合を見て「僕は楽しく１ファンとして見ていました。評価するというよりも楽しんでという感じですね」と振り返った。２１日にＷ杯北中米大会のグループリーグ第２戦・チュニジア戦に挑む。予想スコアを問われると「どうですかね、難しいですね。点差よりもポイントを取っていく、グループリーグを突破してベスト３２に行くことが大事」と話した。「ワールドカップの試合のレベルもそうですけど、どんな試合も勝つことはすごく難しい。ここまでやってきたことを信じて頑張ってもらいたい」と森保ジャパンにエールを送った。