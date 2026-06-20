◇W杯北中米大会1次リーグD組 パラグアイートルコ（2026年6月19日 サンフランシスコ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグD組第2戦で、パラグアイ（FIFAランク41位）がトルコ（同22位）と対戦。開始64秒で先制し、同日に2分以内で先制点が決まる珍事が起こった。

いきなり試合が動いた。前半2分に今大会初先発のMFガラルサがペナルティエリア手前から左足でゴール右下に決めて先制に成功した。

同日、モロッコ（同7位）がスコットランド（同42位）を相手に開始71秒で先制したが、その記録を更新する開始64秒での電撃先制弾となり、1日最速先制記録が2度更新される珍事が起こった。

＜62年チリ大会では、同日に2試合で“開始1分以内ゴール”＞62年チリ大会では同日に2試合で“開始1分以内ゴール”が生まれた。1次リーグ第1節、ハンガリーVSブルガリアではフロリアン・アルベルトが開始50秒で先制。チェコスロバキアVSメキシコでもヴァーツラフ・マシェクが開始15秒で先制した記録が残っている。