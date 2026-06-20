【モンテレイ（メキシコ）＝星聡】Ｗ杯で２０日（日本時間２１日）、日本代表はチュニジア代表と対戦する。

過去７大会でわずか１勝と「鬼門」になっている１次リーグ第２戦。チュニジアは初戦で大敗しているが、油断は禁物だ。

ＧＫ鈴木彩（パルマ）はＷ杯デビュー戦となった１４日のオランダ戦について、「やるべきことはできた。判断の部分でも落ち着いてプレーできたし、成長を感じられた」と胸を張る。２失点したものの、何度も好セーブを見せ、チームに勝ち点１をもたらした。特に手応えをつかんだのが「高さ」への対応の部分。「背の高いチームにしっかりできた」と満足そうに語った。

これまで日本の泣き所は、守備時の「高さ」だった。強引なクロスから押し込まれ、失点するのが負けパターン。Ｗ杯でも２００６年大会の豪州戦、１４年大会のコートジボワール戦などで同じような形で失点し、敗れてきた。

高さとパワー、日本の「泣き所」克服

だから森保監督は、身長１メートル９０で世界基準の高さとパワーを誇る鈴木彩を２０２４年アジア杯で抜てきした。当時は経験が浅く、不安定なプレーも散見されたが、「彩艶を成長させるため、アジア杯を使った」と指揮官。さらにＧＫ大国のイタリアで経験を積み、Ｗ杯アジア最終予選も経て、揺るぎない日本の正ＧＫに成長した。

チュニジアは第１戦で大敗した後、サウジアラビア代表監督として日本と対戦した経験があるルナール氏が、急きょ監督に就任した。「このゲームの重要性はチームでも話し合っている。いい準備をするだけ」と鈴木彩。ようやく出現した世界レベルの守護神が、「鬼門」突破に挑む。（星聡）

町野が体調不良で静養

日本代表の町野（ボルシアＭＧ）が体調不良で１９日の練習に参加せず、ホテルで静養した。負傷離脱した遠藤（リバプール）に代わる追加招集で選出され、Ｗ杯初戦のオランダ戦では出番がなかった。（メキシコ・モンテレイ 細田一歩）