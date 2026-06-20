歌手の和田アキ子（76）が20日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。9日に肺炎のため86歳で死去した女優の中村玉緒さんとの思い出を語った。

オープニングトークで玉緒さんの通夜について自ら触れた和田。「本当に私、仲が良かったんですよ。大先輩ですけどね、同じ関西っていうのもあって」としみじみ。

「それが最後にお話ししたのがおととしだったか、去年の暮れだったか覚えてない」と和田。「とにかくあのパチンコ屋でよく会って。本当に私はもう誰にも知られたくないんだけど、玉緒さんはみんなとお友達みたいな感じで、中村玉緒として来てはるから。んで、アタシは本当に“誰やねん”みたいな」と笑った。

さらに、「私が腰が悪くて、プールで歩くのが一番いいから、って。“パチンコ行きましょう”って電話で。“いやいや、プール行かなあかんから。プール一緒に行きましょうよ”って。“プールは私は全然泳ぎが（できない）”“泳がんと歩くんですよ”とかって言って」とやりとりを明かし、「待ち合わせして（行った）」と明かした。

「そこホテルのプールやから。ゲスト1人で本当はダメなのに入れてもらって。4レーンしかないから、待ってなあかんの。で玉緒さんと一緒に手繋いで歩いてもらって。2往復ぐらいして。“しんどいですね”って。そんなんもあって。ほんなら、スポンサーみたいな人がいらしたから、その人に“会員になります”って言って。プールでそうやって歩いて。ほな“どうします？”って言ったら、“それは玉打つしかないでしょ”って。“せやね”って2人並んで（パチンコに）行って。そんなんがあったり」と懐かしんだ。

「いい人でしたよ、本当に」としみじみ。「歳も向こうのほうが先輩ですけど、同じような感じで。関西っていうところも共通してますし」ともらした。